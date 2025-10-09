Россия гарантированно ответит на любые попытки Киева нарушить энергоснабжение российских регионов, что обернётся тотальным блэкаутом для украинской стороны. Об этом сообщило издание NEWS.ru со ссылкой на члена думского комитета по обороне Андрея Колесника. Политик охарактеризовал заявления Зеленского как не заслуживающие внимания.

«Знаете, прислушиваться к Зеленскому — большей глупости, наверное, придумать нельзя, — заявил Колесник.

Он выразил мнение, что выполнять распоряжения главы киевского режима — значит не уважать себя. Депутат пояснил, что в ответ на диверсии против энергетики РФ всегда следует адекватный ответ, а иногда российская сторона инициирует такие действия, которые надолго выводят противника из строя.

Колесник предрёк, что в результате Украина погрузится во тьму настолько, что даже не сможет удостовериться в масштабах катастрофы. Он посоветовал Киеву тщательнее подбирать слова, заверив, что Россия будет неуклонно преследовать собственные цели, действуя в интересах страны и армии.

Напомним, Зеленский пообещал ввести отключения электричества для Белгородской и Курской областей, если атаки на украинскую энергетику не прекратятся. Он заявил о способности ВСУ наносить удары по целям в данных областях.