Угрозы отключения электроэнергии в отношении Белгородской и Курской областей со стороны Владимира Зеленского являются инструментом информационной войны, нацеленным на запугивание мирных жителей. Такую оценку в разговоре с «Лентой.ру» дал зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

По его мнению, эти заявления рассчитаны на возникновение панических настроений среди населения и подрыв доверия к российским вооружённым силам и органам управления, однако достичь этих целей не удастся. Парламентарий подчеркнул, что Россия руководствуется исключительно задачами специальной военной операции.

Швыткин добавил, что Россия не обращает внимания на заявления Зеленского, назвав их бредом и чушью. Он признал, что обстановка в приграничных регионах остаётся напряжённой, и выразил восхищение мужеством и героизмом их жителей.

«ВС РФ сегодня уничтожают объекты военной инфраструктуры или объекты, связанные с оборонно-промышленным комплексом, в отличие от режима Зеленского. Это никоим образом не гражданские объекты», — добавил он.

Напомним, Зеленский пообещал ввести отключения электричества для Белгородской и Курской областей, если атаки на украинскую энергетику не прекратятся. Он сослался на якобы возможности ВСУ поражать цели в этих регионах.