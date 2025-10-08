В Белгородской области готовятся к «ситуации резкого ухудшения» с подачей тепла

В Белгородской области хотят организовать пункты обогрева на территории школ в случае резкого снижения температуры и прекращения подачи электроэнергии. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что обеспечивать работу пунктов будут учителя, с которыми уже проводят беседу специалисты из гражданской защиты.

«Может быть ситуация резкого ухудшения? Ситуация, когда всем — и губернатору, и каждому учителю, и каждому министру и другим ответственным лицам независимо от места их работы — придётся и в пункты временного обогрева прийти, и снег убирать, и какие-то другие, очень важные, нужные и необходимые в определённый период времени действия делать? Конечно, может быть, и мы к этому готовы, никто работы не боится», — отметил чиновник.

Губернатор добавил, что привлечение учителей к подобным задачам — это крайняя мера, и сейчас подобные обязательства никому выполнять не предлагается. Политик отметил, что риски связаны с возможными последствиями ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре. Гладков заверил, что учителя и врачи будут заниматься профильными задачами, а «все остальные вопросы, конечно же, мы будем брать на себя».