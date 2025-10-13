Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
13 октября, 06:15

ВСУ за час пытались атаковать Крым с помощью 16 БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Haritonov

ВСУ за час пытались атаковать Крым с помощью 16 беспилотников, воссийские средства ПВО сбили все БПЛА. Об этом отчиталось Минобороны России.

«13 октября в период с 07:00 до 08:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских БПЛА самолётного типа над территорией Республики Крым», — уточнили в МО РФ,

Дрон ВСУ попал в нефтебазу в Феодосии, произошло возгорание

А за ночь силы ПВО уничтожили 103 украинских беспилотника над российскими регионами. Наиболее количество дронов было сбито над территорией Крыма (40) и Астраханской областью (26).

Андрей Бражников
