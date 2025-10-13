Дрон ВСУ попал в нефтебазу в Феодосии, произошло возгорание

В Феодосии зафиксирована атака вражеского беспилотного летательного аппарата на нефтебазу. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов. В результате атаки произошло возгорание.

Аксёнов уведомил, что пострадавших на текущий момент нет. Все профильные службы прибыли на место происшествия и приступили к работе. По предварительным данным, силами ПВО было сбито более 20 беспилотников.

«Вражеский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии. В результате возникло возгорание. Пострадавших, по данным на текущий момент, нет. Все профильные службы уже работают на месте. Предварительно силами ПВО сбито более 20 беспилотников. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — заявил Аксёнов.

Тем временем в Минобороны сообщили, что за три часа вечером 12 октября российские системы ПВО нейтрализовали 37 украинских БПЛА над рядом регионов РФ. Большая часть дронов была сбита над Крымом и Чёрным морем. Также БПЛА были уничтожены над Курской и Белгородской областями и акваторией Азовского моря.