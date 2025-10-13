Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 октября, 21:05

Силы ПВО уничтожили за три часа 37 украинских БПЛА над регионами РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Российские системы ПВО нейтрализовали 37 беспилотных летательных аппаратов украинского производства над рядом регионов России, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей. Об этом заявили в Министерстве обороны Российской Федерации. Данные предоставлены за период с 20:15 до 23:00 по московскому времени.

В ведомстве уточнили, что большая часть дронов была сбита над Крымом (17 БПЛА) и Чёрным морем (15). Также сообщается об уничтожении БПЛА над Курской, Белгородской областями (по два) и Азовским морем (один).

Дрон ВСУ попал в автомобиль в Курской области, погибла женщина
Дрон ВСУ попал в автомобиль в Курской области, погибла женщина

Ранее сообщалось, что в Шебекине Белгородской области FPV-дроны атаковали жилой дом и автомобиль. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате налёта в многоквартирном доме повреждены окна и фасад здания. Один из дронов также поразил машину, вызвав его возгорание и повредив соседнее авто. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Крым, Республика
  • Курская область
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar