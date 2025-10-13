Силы ПВО уничтожили за три часа 37 украинских БПЛА над регионами РФ

Российские системы ПВО нейтрализовали 37 беспилотных летательных аппаратов украинского производства над рядом регионов России, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей. Об этом заявили в Министерстве обороны Российской Федерации. Данные предоставлены за период с 20:15 до 23:00 по московскому времени.

В ведомстве уточнили, что большая часть дронов была сбита над Крымом (17 БПЛА) и Чёрным морем (15). Также сообщается об уничтожении БПЛА над Курской, Белгородской областями (по два) и Азовским морем (один).

Ранее сообщалось, что в Шебекине Белгородской области FPV-дроны атаковали жилой дом и автомобиль. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате налёта в многоквартирном доме повреждены окна и фасад здания. Один из дронов также поразил машину, вызвав его возгорание и повредив соседнее авто. По предварительным данным, обошлось без жертв.