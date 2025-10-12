FPV-дроны атаковали многоквартирный дом и автомобиль в Шебекине
Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Украинские FPV-дроны атаковали многоквартирный дом и автомобиль в городе Шебекино Белгородской области. В результате налёта в доме выбило окна и повредило фасад. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Один дрон атаковал многоквартирный дом — повреждены остекление двух квартир и фасад», — написал Гладков в Telegram-канале.
По предварительным данным, люди не пострадали.
Второй дрон атаковал автомобиль. В результате взрыва машина загорелась — пожар потушили сами жители. Также повредило стоящий рядом второй автомобиль, у него покорёжило кузов и выбило окна.
Ранее в Курской области при атаке дрона на автомобиль погибла женщина. БПЛА ударил по автомобилю на участке дороги между деревнями Ломакино и Акимовка.
