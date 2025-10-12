Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
12 октября, 19:55

FPV-дроны атаковали многоквартирный дом и автомобиль в Шебекине

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Украинские FPV-дроны атаковали многоквартирный дом и автомобиль в городе Шебекино Белгородской области. В результате налёта в доме выбило окна и повредило фасад. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Один дрон атаковал многоквартирный дом — повреждены остекление двух квартир и фасад», — написал Гладков в Telegram-канале.

По предварительным данным, люди не пострадали.

Второй дрон атаковал автомобиль. В результате взрыва машина загорелась — пожар потушили сами жители. Также повредило стоящий рядом второй автомобиль, у него покорёжило кузов и выбило окна.

Ранее в Курской области при атаке дрона на автомобиль погибла женщина. БПЛА ударил по автомобилю на участке дороги между деревнями Ломакино и Акимовка.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Лия Мурадьян
