Регион
12 октября, 18:44

Шесть гражданских ранены в результате атаки дрона ВСУ на автобус в Горловке

Обложка © Life.ru

В Горловке в результате удара беспилотника по городскому автобусу в жилом массиве «Комсомолец» получили ранения шесть мирных жителей. О произошедшем сообщил глава города Иван Приходько.

«Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до шести», — написал Приходько в телеграм-канале.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что в посёлке Пролетарский Белгородской области пострадал один человек, когда украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль. Получив осколочное ранение лица и баротравму, пострадавший был срочно доставлен в медицинское учреждение.

    avatar