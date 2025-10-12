Мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ в Белгородской области

Украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль на территории предприятия в посёлке Пролетарский Белгородской области, в результате чего пострадал один человек. О данном инциденте сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В посёлке Пролетарский Ракитянского района беспилотник атаковал грузовой автомобиль на территории предприятия. Мужчину с осколочным ранением лица и баротравмой бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. Транспортное средство повреждено», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Губернатор добавил, что беспилотные летательные аппараты нанесли удары по различным объектам в других населённых пунктах области. В Белгородском районе в селе Чайки были повреждены автомобиль и частный дом, а в Шебекино три БПЛА атаковали предприятие, повредив кровли, окна и фасады двух помещений. В Грайвороне от сброса взрывных устройств пострадали частный дом и коммерческий объект, где также была перебита газовая труба. По его словам, информация о последствиях произошедшего продолжает уточняться.

Накануне Вячеслав Гладков сообщил о ещё одном происшествии на территории региона. Двое мирных жителей получили ранения в результате серии атак ВСУ с применением беспилотников. Один мужчина был ранен в посёлке Октябрьский, когда БПЛА нанёс удар по частному дому. Ещё один случай произошёл при атаке дрона по автомобилю на автодороге Ясные Зори — Бочковка. Пострадавший получил минно-взрывную травму и осколочные ранения.