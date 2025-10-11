Валдайский форум
11 октября, 15:30

Ещё два мирных жителя Белгородской области пострадали при атаках ВСУ

Обложка © Life.ru

Двое мирных жителей получили ранения в Белгородской области в результате серии атак ВСУ с применением беспилотников. Данное заявление сделал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

В посёлке Октябрьский мужчина получил баротравму при атаке беспилотника на частный дом, но отказался от госпитализации после оказания медицинской помощи. Ещё один пострадавший получил минно-взрывную травму и осколочные ранения от удара FPV-дрона по автомобилю на автодороге Ясные Зори — Бочковка. Его в тяжёлом состоянии доставили в районную больницу.

Гладков также перечислил многочисленные повреждения инфраструктуры в различных населённых пунктах области. В Мешковом был атакован автомобиль, осколками повреждены гараж и два частных дома. В Муроме повреждён легковой автомобиль, а в Грайвороне пострадала конструкция коммерческого объекта. Временные перебои с электроснабжением возникли в сёлах Дунайка и Леоновка после повреждений линий электропередачи. Всего в результате атак пострадали несколько десятков объектов гражданской инфраструктуры, включая жилые дома, хозяйственные постройки и транспортные средства.

Три жителя Белгородской области пострадали из-за атак украинских дронов
Ранее сообщалось, что водитель грузового автомобиля погиб в результате целенаправленного удара со стороны ВСУ. Трагедия произошла в посёлке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области. От полученных ранений мужчина скончался на месте, а кабина транспортного средства была полностью уничтожена.

Больше новостей о ЧП, авариях, атаках и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Юлия Сафиулина
