Авто полностью сгорело: Водитель погиб при ударе ВСУ по грузовику в Белгородской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BACHTUB DMITRII
В посёлке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области водитель грузового автомобиля погиб в результате целенаправленного удара со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Выражаю самые искренние слова соболезнования всем его родным и близким. Белгородская область скорбит вместе с вами», — написал губернатор Вячеслав Гладков.
От полученных ранений мужчина скончался на месте, а кабина транспортного средства была полностью уничтожена.
Ранее ВСУ ударили по Курской области. В результате этого в Рыльском районе пострадала семейная пара, которая находилась в автомобиле, двигавшемуся по трассе Рыльск — Дурово.
