Регион
11 октября, 14:32

Авто полностью сгорело: Водитель погиб при ударе ВСУ по грузовику в Белгородской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BACHTUB DMITRII

В посёлке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области водитель грузового автомобиля погиб в результате целенаправленного удара со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Выражаю самые искренние слова соболезнования всем его родным и близким. Белгородская область скорбит вместе с вами», — написал губернатор Вячеслав Гладков.

От полученных ранений мужчина скончался на месте, а кабина транспортного средства была полностью уничтожена.

Украинские беспилотники дважды атаковали парк в центре Донецка
Ранее ВСУ ударили по Курской области. В результате этого в Рыльском районе пострадала семейная пара, которая находилась в автомобиле, двигавшемуся по трассе Рыльск — Дурово.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Мария Любицкая
