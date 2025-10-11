Авто полностью сгорело: Водитель погиб при ударе ВСУ по грузовику в Белгородской области

В посёлке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области водитель грузового автомобиля погиб в результате целенаправленного удара со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Выражаю самые искренние слова соболезнования всем его родным и близким. Белгородская область скорбит вместе с вами», — написал губернатор Вячеслав Гладков.

От полученных ранений мужчина скончался на месте, а кабина транспортного средства была полностью уничтожена.

Ранее ВСУ ударили по Курской области. В результате этого в Рыльском районе пострадала семейная пара, которая находилась в автомобиле, двигавшемуся по трассе Рыльск — Дурово.