Вооружённые силы Украины дважды атаковали парк кованых фигур в Ворошиловском районе Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.











По его информации, нападения произошли в период с 14:00 до 14:50 по московскому времени, когда центр города подвергся атаке нескольких беспилотных летательных аппаратов. В результате ударов было нарушено остекление двух окон в здании администрации городского округа. Также повреждения получили тротуарная плитка и кованый мостик, расположенные на территории парка.

Российские и приграничные регионы практически ежедневно оказываются под обстрелом вражеской стороны. ВСУ наносят удары по жилым домам, образовательным учреждениям, в то время как РФ неоднократно заявляла, что её целью никогда не является гражданская инфраструктура.

Ранее ВСУ ударили по Курской области. В результате этого в Рыльском районе пострадала семейная пара, которая находилась в автомобиле, двигавшемуся по трассе Рыльск-Дурово. Женщина получила ранения средней степени тяжести. Её оперативно госпитализировали. Супруг жительницы отделался незначительными травмами и будет проходить амбулаторное лечение.