Взрывы прозвучали над Волгоградом, работают расчёты ПВО

Над Волгоградом прозвучали взрывы. По предварительным данным, расчёты противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников. Несколько вражеских дронов уже сбили. Об этом сообщает SHOT .

Жители рассказали о 5-7 громких взрывах на окраине города. Очевидцы также слышали звуки БПЛА, летевших в сторону Красноармейского района. Официальных данных о последствиях пока нет.

Тем временем, в результате атаки в Одессе произошли перебои в электроснабжении. Город остался без света после массированной атаки российских «Гераней». В ходе ударов по военным объектам и критической инфраструктуре Украины, по предварительной информации, были поражены местная электроподстанция и железнодорожный узел «Застава-1». По словам очевидцев, серия ночных взрывов сопровождалась яркими вспышками, после чего в городе произошли перебои с электричеством. В некоторых районах также отключили воду.