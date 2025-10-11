Валдайский форум
10 октября, 23:06

Взрывы прозвучали над Волгоградом, работают расчёты ПВО

SHOT: 5-7 громких взрывов прогремело над Волгоградом

Обложка © Telegram / Минобороны России

Над Волгоградом прозвучали взрывы. По предварительным данным, расчёты противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников. Несколько вражеских дронов уже сбили. Об этом сообщает SHOT.

Жители рассказали о 5-7 громких взрывах на окраине города. Очевидцы также слышали звуки БПЛА, летевших в сторону Красноармейского района. Официальных данных о последствиях пока нет.

План «Ковёр» ввели в аэропортах Саратова и Волгограда
Тем временем, в результате атаки в Одессе произошли перебои в электроснабжении. Город остался без света после массированной атаки российских «Гераней». В ходе ударов по военным объектам и критической инфраструктуре Украины, по предварительной информации, были поражены местная электроподстанция и железнодорожный узел «Застава-1». По словам очевидцев, серия ночных взрывов сопровождалась яркими вспышками, после чего в городе произошли перебои с электричеством. В некоторых районах также отключили воду.

