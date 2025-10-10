План «Ковёр» ввели в аэропортах Саратова и Волгограда

Ранее пассажирский лайнер авиакомпании Malta Air, принадлежащей Ryanair, оказался на грани катастрофы над территорией Великобритании из-за критического истощения топливных запасов. Самолёт Boeing 737-800 попал в зону действия шторма «Эми», где скорость ветра достигала 160 километров в час. Экипаж предпринял несколько безуспешных попыток посадки в аэропорту Прествик по указанию диспетчерских служб, после чего был перенаправлен в Эдинбург. Лайнеру удалось благополучно приземлиться в аэропорту Манчестера, где при проверке выяснилось, что в баках оставалось лишь 220 килограммов авиационного топлива — количество, достаточное всего для 6 минут полёта.