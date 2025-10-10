Валдайский форум
10 октября, 02:58

План «Ковёр» отменили в аэропорту Краснодара

Обложка © Life.ru

Воздушная гавань Краснодара (Пашковский) работает в штатном режиме. Об отмене плана «Ковёр» сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Краснодар (Пашковский). Сняты дополнительные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — уточнили в ведомстве.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов.

Временные ограничения на полёты введены в аэропорту Краснодара

Ранее массированный удар Вооружённых сил Российской Федерации по критической инфраструктуре и военным объектам Украины привёл к блэкауту в Киеве. Многочисленные взрывы раздались сегодня ночью в районе ТЭЦ-6 в Деснянском районе Киева. Предварительно, до цели долетели «Герани». Очевидцы сообщают о полном блэкауте на левом берегу столицы, света также нет в ряде районов на правом берегу. Мэр Киева Виталия Кличко характеризует ситуацию как «сложную».

Алена Пенчугина
