План «Ковёр» отменили в аэропорту Краснодара
Обложка © Life.ru
Воздушная гавань Краснодара (Пашковский) работает в штатном режиме. Об отмене плана «Ковёр» сообщила пресс-служба Росавиации.
«Аэропорт Краснодар (Пашковский). Сняты дополнительные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — уточнили в ведомстве.
Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов.
Ранее массированный удар Вооружённых сил Российской Федерации по критической инфраструктуре и военным объектам Украины привёл к блэкауту в Киеве. Многочисленные взрывы раздались сегодня ночью в районе ТЭЦ-6 в Деснянском районе Киева. Предварительно, до цели долетели «Герани». Очевидцы сообщают о полном блэкауте на левом берегу столицы, света также нет в ряде районов на правом берегу. Мэр Киева Виталия Кличко характеризует ситуацию как «сложную».
