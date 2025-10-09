Валдайский форум
9 октября, 19:54

Временные ограничения на полёты введены в аэропорту Краснодара

Обложка © Life.ru

В воздушной гавани Краснодара (Пашковский) действует план «Ковёр». Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения <...> на приём и выпуск воздушных судов», — уточнили в ведомстве.

Цель вводимых ограничений — обеспечить безопасность воздушного движения.

Напомним, утром 9 октября аэропорт Волгограда возобновил приём и выпуск самолётов. Временные ограничения, введённые ночью, были связаны с обеспечением безопасности полётов. Режим ограничений действовал с 02:43 по московскому времени. Уже к 05:51 движение воздушных судов восстановили.

Алена Пенчугина
