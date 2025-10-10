Минуты до катастрофы: Пассажирский самолёт едва не рухнул из-за нехватки топлива

Пассажирский лайнер авиакомпании Malta Air, принадлежащей Ryanair, оказался на грани катастрофы над территорией Великобритании из-за критического истощения топливных запасов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошёл 3 октября с рейсом, следующим из итальянской Пизы в шотландский Глазго. Самолёт Boeing 737-800 попал в зону действия шторма «Эми», где скорость ветра достигала 160 километров в час. Экипаж предпринял несколько безуспешных попыток посадки в аэропорту Прествик по указанию диспетчерских служб, после чего был перенаправлен в Эдинбург.

Перед запланированной посадкой в эдинбургском аэропорту пилоты активировали аварийный код 7700, сигнализирующий о критически низком уровне топлива. Лайнеру удалось благополучно приземлиться в аэропорту Манчестера, где при проверке выяснилось, что в баках оставалось лишь 220 килограммов авиационного топлива — количество, достаточное всего для 6 минут полёта.

«Мы поняли, насколько всё плохо, увидев изображения, когда самолёт наконец приземлился в Манчестере почти без топлива», — заявил один из пассажиров.

Примечательно, что для самолётов типа Boeing 737-800 действуют строгие нормативы, требующие наличия минимального запаса топлива, обеспечивающего не менее 30 минут полёта. По факту инцидента правоохранительные органы начали расследование в отношении авиаперевозчика Ryanair.

