Регион
7 октября, 13:57

Самолёт «КрасАвиа» сел в Красноярске с лопнувшим стеклом в кабине

Обложка © Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Прямо в небе во время следования по маршруту Светлогорск — Красноярск у самолёта авиакомпании «КрасАвиа» треснуло и разлетелось стекло в кабине экипажа. По факту инцидента начата проверка. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«Сегодня около 17 часов местного времени при выполнении рейса авиакомпанией «КрасАвиа» по маршруту Светлогорск – Красноярск (Черемшанка) произошло разрушение бокового стекла кабины экипажа воздушного судна Ан-24», — сказано в тексте.

В момент ЧП на борту находилось 37 пассажиров и 5 членов экипажа, пострадавших нет, лайнер благополучно совершил посадку в пункте назначения. Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полётов.

Ранее сообщалось, что в Ермаковском районе Красноярского края потерпел крушение самолёт Ан-2. На борту находилось два человека. Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Происшествия
  • Красноярский край
