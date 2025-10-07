Самолёт «КрасАвиа» сел в Красноярске с лопнувшим стеклом в кабине

Прямо в небе во время следования по маршруту Светлогорск — Красноярск у самолёта авиакомпании «КрасАвиа» треснуло и разлетелось стекло в кабине экипажа. По факту инцидента начата проверка. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«Сегодня около 17 часов местного времени при выполнении рейса авиакомпанией «КрасАвиа» по маршруту Светлогорск – Красноярск (Черемшанка) произошло разрушение бокового стекла кабины экипажа воздушного судна Ан-24», — сказано в тексте.

В момент ЧП на борту находилось 37 пассажиров и 5 членов экипажа, пострадавших нет, лайнер благополучно совершил посадку в пункте назначения. Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полётов.

Ранее сообщалось, что в Ермаковском районе Красноярского края потерпел крушение самолёт Ан-2. На борту находилось два человека. Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются.