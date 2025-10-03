В Красноярском крае разбился самолёт Ан-2

В Ермаковском районе Красноярского края потерпел крушение самолёт Ан-2. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Воздушное судно принадлежало ООО «Борус». Самолёт совершал перелёт из села Верхнеусинское в Шушенское соседнего района.

«На борту находилось два человека. Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее три человека погибли после крушения туристического вертолёта на острове Уайт у южного побережья Великобритании. Вертолёт Robinson R44 Clipper II упал в поле возле Шанклин-роуд после вылета из аэропорта Сэндаун.