В Красноярском крае разбился самолёт Ан-2
Самолёт Ан-2. Обложка © Wikipedia
В Ермаковском районе Красноярского края потерпел крушение самолёт Ан-2. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Воздушное судно принадлежало ООО «Борус». Самолёт совершал перелёт из села Верхнеусинское в Шушенское соседнего района.
«На борту находилось два человека. Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются», — говорится в сообщении прокуратуры.
Ранее три человека погибли после крушения туристического вертолёта на острове Уайт у южного побережья Великобритании. Вертолёт Robinson R44 Clipper II упал в поле возле Шанклин-роуд после вылета из аэропорта Сэндаун.
