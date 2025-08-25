Три человека погибли при крушении туристического вертолёта в Британии
Три человека погибли и один находится в тяжёлом состоянии после крушения туристического вертолёта на острове Уайт у южного побережья Великобритании. Об этом заявила местная полиция Хэмпшира, передаёт телеканал Sky.
«Три человека погибли в результате крушения вертолёта на острове Уайт сегодня утром. Всего на борту находилось четыре человека, один из которых в настоящее время находится в больнице в тяжёлом состоянии», — приводится заявление полиции.
По данным оператора Northumbria Helicopters, на борту находилось четыре человека, а в момент происшествия проводился урок пилотирования. Вертолёт Robinson R44 Clipper II упал в поле возле Шанклин-роуд после вылета из аэропорта Сэндаун. Причины крушения пока не установлены. Британское управление по расследованию авиационных происшествий (AAIB) направило на место команду специалистов для проведения расследования.
