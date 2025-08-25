Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 18:28

Три человека погибли при крушении туристического вертолёта в Британии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnBoris

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnBoris

Три человека погибли и один находится в тяжёлом состоянии после крушения туристического вертолёта на острове Уайт у южного побережья Великобритании. Об этом заявила местная полиция Хэмпшира, передаёт телеканал Sky.

«Три человека погибли в результате крушения вертолёта на острове Уайт сегодня утром. Всего на борту находилось четыре человека, один из которых в настоящее время находится в больнице в тяжёлом состоянии», — приводится заявление полиции.

По данным оператора Northumbria Helicopters, на борту находилось четыре человека, а в момент происшествия проводился урок пилотирования. Вертолёт Robinson R44 Clipper II упал в поле возле Шанклин-роуд после вылета из аэропорта Сэндаун. Причины крушения пока не установлены. Британское управление по расследованию авиационных происшествий (AAIB) направило на место команду специалистов для проведения расследования.

Вертолёт вылетел за группой туристов, застрявшей на реке Бахапча со сломанным веслом
Вертолёт вылетел за группой туристов, застрявшей на реке Бахапча со сломанным веслом

Ранее сообщалось, что в июне Boeing 787-8 Air India разбился близ Ахмедабада, унеся сотни жизней. Адвокат Майк Эндрюс, представляющий семьи жертв, считает, что причиной могла быть неисправность системы подачи воды в туалетах, а не ошибка пилотов. За месяц до трагедии FAA предупреждало о проблемах с этой системой. Эндрюс предполагает, что утечка вызвала короткое замыкание, отключившее двигатели, что привело к катастрофе.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Великобритания
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar