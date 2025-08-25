Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Регион
25 августа, 05:26

Вертолёт вылетел за группой туристов, застрявшей на реке Бахапча со сломанным веслом

Вертолёт спас туристов, застрявших во время сплава по реке в Магаданской области

Обложка © Telegram / МЧС России

Трое мужчин отправились сплавляться по живописной, но коварной реке Бахапча в Магаданской области, выбирав для путешествия обычные резиновые лодки. Однако во время движения одно из вёсел сломалось, из-за чего ситуация приняла весьма тревожный оборот. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Спасение туристов. Видео © Telegram / МЧС России

Оказавшись в затруднительном положении, туристы попытались самостоятельно выбраться из водного маршрута, но безуспешно. В итоге один из них принял решение обратиться за помощью к спасателям МЧС России.

«Специалисты Магаданского поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолёте Ми-8 подняли туристов на борт и доставили в Магадан. Медпомощь путешественникам не потребовалась», — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что туристы не оформили свой поход в МЧС.

Ранее в Сахалинской области пропала 63-летняя петербурженка, увлекающаяся дайвингом. Её целые сутки искали 17 человек и четыре единицы техники, включая вертолёт Ми-8. Женщина нырнула на 20 метров в акватории Татарского пролива и исчезла.

