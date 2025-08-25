МЧС Киргизии приостановило поиски иранских альпинистов на пике Победы

В Киргизии временно прекращены работы по поиску двух иранских альпинистов, пропавших на пике Победы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную пресс-службу МЧС.

По данным ведомства, решение о возобновлении операций пока не принято и зависит от погодных условий. Сейчас район, где исчезли туристы, остаётся недоступным из-за неблагоприятной погоды. В киргизском альпинистском сообществе высказывают предположения о возможной гибели иранцев Марьям Пилехвари и Хасана Сейфоллаха.