«Даже гоняли дрон»: Спасатели не нашли двух иранцев, пропавших в районе пика Победы

Поисковая операция по обнаружению двух иранских альпинистов, пропавших в районе пика Победы в начале августа, не увенчалась успехом. Об этом заявил начальник базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков в интервью ТАСС.

«Два гражданина Ирана тоже пропали. Конечно нет, [обнаружить не удалось], хотя мы гоняли дрон. Скорее всего, они на гребне сорвались в сторону Китая», — сообщил Греков.

По его словам, поиски проводились с использованием беспилотных летательных аппаратов, однако сложный горный рельеф и экстремальные погодные условия не позволили обнаружить следов пропавших альпинистов.

Пик Победы, достигающий высоты 7439 метров, остаётся в числе самых экстремальных альпинистских маршрутов мира, характеризуясь уровнем смертности около 7,8%. Масштабность горного массива, трудности с доступом, удаленность и преобладающие в течение большей части года неблагоприятные погодные условия делают эту вершину одним из самых опасных мест для восхождений на Земле.