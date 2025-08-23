«Даже гоняли дрон»: Спасатели не нашли двух иранцев, пропавших в районе пика Победы
Пик Победы. Обложка © Wikipedia / Chen Zhao
Поисковая операция по обнаружению двух иранских альпинистов, пропавших в районе пика Победы в начале августа, не увенчалась успехом. Об этом заявил начальник базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков в интервью ТАСС.
«Два гражданина Ирана тоже пропали. Конечно нет, [обнаружить не удалось], хотя мы гоняли дрон. Скорее всего, они на гребне сорвались в сторону Китая», — сообщил Греков.
По его словам, поиски проводились с использованием беспилотных летательных аппаратов, однако сложный горный рельеф и экстремальные погодные условия не позволили обнаружить следов пропавших альпинистов.
Пик Победы, достигающий высоты 7439 метров, остаётся в числе самых экстремальных альпинистских маршрутов мира, характеризуясь уровнем смертности около 7,8%. Масштабность горного массива, трудности с доступом, удаленность и преобладающие в течение большей части года неблагоприятные погодные условия делают эту вершину одним из самых опасных мест для восхождений на Земле.
Несмотря на статистику, профессиональные альпинисты и подготовленные любители продолжают покорения этого семитысячника, поскольку его успешное преодоление считается одним из самых престижных достижений в высотном альпинизме.
Напомнить, что 12 августа российская альпинистка Наталья Наговицына получила травму ноги на пике Победы в Киргизии. В течение более чем недели она находилась на высоте 7000 метров, ожидая спасателей. Причиной травмы стал неудачный спуск с горы, после чего её напарник отправился в штурмовой лагерь за помощью. Наталья заплатила 400 тысяч рублей за тур на вершину, однако гид, сопровождавший группу, оказался недостаточно опытным. Поисково-спасательные работы не принесли результата. Альпинистка провела одиннадцать дней при температуре -26 °C, имея лишь минимальные средства для выживания: горелку, спальный мешок и повреждённую палатку.