Доставить Наговицыну с пика Победы невозможно, спасательная операция завершена
Начальник лагеря: Транспортировать Наговицыну с пика Победы невозможно
Наталья Наговицына. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalina_1022
Операция по спасению российской альпинистки Натальи Наговициной, оказавшейся в западне на одной из высочайших вершин Евразии, официально прекращена. Об этом «Известиям» сообщил начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков.
«Подтверждаю. С 1955 года оттуда не удалось эвакуировать ни одного человека», — констатировал Греков.
Последняя спасательная экспедиция была прервана из-за проблем со здоровьем у руководителя группы, который ранее уже пострадал при жёсткой посадке вертолёта во время первоначальной поисковой операции.
При этом он подчеркнул, что тело российской альпинистки расположено в принципиально недоступном месте на отметке 7 200 метров, где проведение спасательных работ исключено из-за экстремальных высотных условий.
Пик Победы высотой 7 439 метров остаётся одним из самых опасных горных маршрутов в мире, где за всю историю восхождений погибли более 80 альпинистов.
Напомнить, что 12 августа российская альпинистка Наталья Наговицына получила травму ноги на пике Победы в Киргизии. В течение более чем недели она находилась на высоте 7000 метров, ожидая спасателей. Причиной травмы стал неудачный спуск с горы, после чего её напарник отправился в штурмовой лагерь за помощью. Наталья заплатила 400 тысяч рублей за тур на вершину, однако гид, сопровождавший группу, оказался недостаточно опытным. Поисково-спасательные работы не принесли результата. Альпинистка провела одиннадцать дней при температуре -26 °C, имея лишь минимальные средства для выживания: горелку, спальный мешок и повреждённую палатку.