Доставить Наговицыну с пика Победы невозможно, спасательная операция завершена

Операция по спасению российской альпинистки Натальи Наговициной, оказавшейся в западне на одной из высочайших вершин Евразии, официально прекращена. Об этом «Известиям» сообщил начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков.

«Подтверждаю. С 1955 года оттуда не удалось эвакуировать ни одного человека», — констатировал Греков.

Последняя спасательная экспедиция была прервана из-за проблем со здоровьем у руководителя группы, который ранее уже пострадал при жёсткой посадке вертолёта во время первоначальной поисковой операции.

При этом он подчеркнул, что тело российской альпинистки расположено в принципиально недоступном месте на отметке 7 200 метров, где проведение спасательных работ исключено из-за экстремальных высотных условий.