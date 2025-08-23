Озвучены два сценария гибели российской альпинистки на пике Победы

Российская альпинистка 10 дней находилась на пике Победы на высоте около 7 тысяч метров при температуре −26 °C. Спасатели не могли до неё добраться из-за сильного снегопада, штормового ветра и экстремального холода. Об этом сообщил SHOT.

На сегодняшний день работающие спасатели в лагере «Южный Иныльчек» предполагают два варианта событий со смертью Натальи. В первом случае смерть настигла из-за тяжёлой формы гипоксии и гипотермии. Во втором случае Наталья могла получить смертельное отравление горелкой, чтобы согреться при температуре −24 °C.