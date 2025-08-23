Озвучены два сценария гибели российской альпинистки на пике Победы
SHOT назвал два варианта гибели российской альпинистки на пике Победы
Наталья Наговицына. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalina_1022
Российская альпинистка 10 дней находилась на пике Победы на высоте около 7 тысяч метров при температуре −26 °C. Спасатели не могли до неё добраться из-за сильного снегопада, штормового ветра и экстремального холода. Об этом сообщил SHOT.
На сегодняшний день работающие спасатели в лагере «Южный Иныльчек» предполагают два варианта событий со смертью Натальи. В первом случае смерть настигла из-за тяжёлой формы гипоксии и гипотермии. Во втором случае Наталья могла получить смертельное отравление горелкой, чтобы согреться при температуре −24 °C.
Последний раз живой альпинистку видели во время запуска коптера 19 августа. Вчера вертолёт с итальянскими пилотами не смог подняться из-за плохих метеоусловий. На данный момент приоритет спасателей — найти тело итальянца Луки, который дважды пытался спасти россиянку и погиб на высоте примерно 6900 м. Альпинисты-спасатели находятся на высоте 6400 м.
Напомним, что российская альпинистка Наталья Наговицына получила перелом ноги на пике Победы в Киргизии 12 августа и более недели находилась на высоте 7 000 метров в ожидании помощи. Её травмировал спуск с горы, а напарник отправился за помощью в штурмовой лагерь. Наталья заплатила за тур на вершину 400 тысяч рублей, однако гид группы оказался неопытным. Несмотря на поисково-спасательные операции, эвакуация не увенчалась успехом. Альпинистка провела одиннадцать дней при температуре −26 °C в условиях ограниченной защиты: горелка, спальный мешок и рваная палатка были её единственными средствами спасения.