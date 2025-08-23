На пике Победы в Киргизии погибла российская альпинистка Наталья Наговицына

Российская альпинистка Наталья Наговицына погибла на пике Победы в Киргизии — девушка оказалась в ловушке на большой высоте. Об этом сообщает SHOT.

Одиннадцать дней при -26 °C — в таких условиях выживала альпинистка, оказавшись в заточении под скалой «Птица». Её единственными средствами спасения были горелка, спальный мешок и рваная палатка.

«Группа Наташи (она и 3 мужчины) поднялась на вершину, при спуске сорвался участник и утащил Наташу с последующим переломом её ноги. Наташе поставили палатку на 7200, и обессиленные, замёрзшие участники отправились вниз», — сообщил участник экспедиции Ильи Храброва.

По данным телегра-канала, тело Наговицыной смогут забрать с 7 тысяч метров, только когда нормализуются погодные условия и можно будет поднять вертолёт на высоту. Спасательная группа, которая должна была забрать тело итальянца, спасавшего россиянку, отозвана с высоты 4,5 тысячи метров.