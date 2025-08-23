Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 05:03

На пике Победы в Киргизии погибла российская альпинистка Наталья Наговицына

SHOT: Погибла альпинистка Наговицына, которая застряла на пике Победы в Киргизии

Наталья Наговицына. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalina_1022

Наталья Наговицына. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalina_1022

Российская альпинистка Наталья Наговицына погибла на пике Победы в Киргизии — девушка оказалась в ловушке на большой высоте. Об этом сообщает SHOT.

Одиннадцать дней при -26 °C — в таких условиях выживала альпинистка, оказавшись в заточении под скалой «Птица». Её единственными средствами спасения были горелка, спальный мешок и рваная палатка.

«Группа Наташи (она и 3 мужчины) поднялась на вершину, при спуске сорвался участник и утащил Наташу с последующим переломом её ноги. Наташе поставили палатку на 7200, и обессиленные, замёрзшие участники отправились вниз», — сообщил участник экспедиции Ильи Храброва.

По данным телегра-канала, тело Наговицыной смогут забрать с 7 тысяч метров, только когда нормализуются погодные условия и можно будет поднять вертолёт на высоту. Спасательная группа, которая должна была забрать тело итальянца, спасавшего россиянку, отозвана с высоты 4,5 тысячи метров.

Муж погиб, сама в смертельной ловушке. Драма Наговицыной, которая борется за жизнь на пике Победы
Муж погиб, сама в смертельной ловушке. Драма Наговицыной, которая борется за жизнь на пике Победы

Ранее стало известно, зачем альпинистка Наговицына решила взойти на пик Победы в Киргизии. Девушка стремилась получить значок «Снежный барс». Об этом рассказала её подруга Лия Попова. Наталья всю жизнь мечтала покорить пятый семитысячник и считала это личным вызовом. В 2024 году попытка восхождения не увенчалась успехом: гид остановил экспедицию, отметив необходимость более тщательной подготовки.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Киргизия
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar