Муж погиб, сама в смертельной ловушке. Драма Наговицыной, которая борется за жизнь на пике Победы Оглавление «Она шла сзади и страховала гида. Это нонсенс!»: что пошло не так с первых минут Спасатель погиб первым: почему помощь на пике Победы приравнивается к самоубийству Вернулась, чтобы установить табличку погибшему мужу. А теперь сама стала жертвой пика Победы Почему пик Победы ненавидят бывалые альпинисты: лавины, ветер и смерть Российская альпинистка Наталья Наговицына уже в течение 10 дней находится на горной вершине пик Победы, высота которой превышает 7 км, со сломанной ногой, без еды и связи. Подробности случившегося и спасательной операции — в материале Life.ru. 22 августа, 09:05 3456 3456 Трагедия на пике Победы: альпинистка Наталья Наговицына 10 дней со сломанной ногой, погиб спасатель. Обложка © коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / EvaL Miko, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / natalina_1022

«Она шла сзади и страховала гида. Это нонсенс!»: что пошло не так с первых минут

12 августа 47-летняя москвичка Наталья Наговицына спускалась с пика Победы (7439 м) — самой высокой точки Тянь-Шаня и Киргизии. Во время движения она травмировала ногу. Её напарник оказал первую помощь, а затем отправился в лагерь за поддержкой. С тех пор Наталья ждёт спасателей: передвигаться самостоятельно она не способна.

По словам подруги альпинистки Лии Поповой, за полгода до этого у Наговицыной уже был перелом ноги во время похода, однако она не отказывалась от восхождений и продолжала тренироваться. Спортсменка находилась в отличной форме и мечтала получить значок «Снежный барс», покорив свой пятый семитысячник. В прошлом году ей уже пришлось развернуться у пика Победы по требованию гида, поэтому нынешняя попытка стала для неё особенно важной.

Также Наталья каждый год ездила на спортивные сборы в Ала-Арчу — там находится самый известный альпинистский лагерь России.

Друзья-альпинисты Натальи говорят, что всё пошло не так с самого начала — с 25 июля, когда женщина прибыла в Киргизию. Она пошла покорять пик Победы в группе с совершенно незнакомыми ей иностранцами. То есть подобралась команда случайных людей, что недопустимо. Группа отправилась под руководством некоего Романа — альпинисты утверждают, что этого человека никто не знает в базовом лагере «Южный Иныльчек» — то есть он плохо знает и саму опасную гору, и маршрут.

«Наташа шла сзади и страховала гида. Но это нонсенс! Как клиентка может страховать гида? Должно же быть наоборот. Видимо, он был совсем неопытным», — утверждают знакомые Наговицыной.

Наталья, предположительно, сломала ногу при падении 13 августа. Она сорвалась, проходя самый опасный участок пика Победы — Чёрную скалу.

Спасатель погиб первым: почему помощь на пике Победы приравнивается к самоубийству

На следующий день к Наговицыной поднялись два альпиниста — из Германии и Италии. Они передали ей еду, газ и спальник, но организовать спуск не удалось — резко ухудшились погодные условия. Наутро состояние итальянца внезапно ухудшилось, у него началось обморожение и, предположительно, произошёл отёк мозга. Альпинист погиб, и его тело позже спустили на 6900 м.

Обстановка на горе крайне тяжёлая: температура падает до -20 °C, дует штормовой ветер, видимость почти отсутствует.

Попытки эвакуации с воздуха также не увенчались успехом. 17 августа вертолёт Минобороны России попал в турбулентность и совершил аварийную посадку — пострадали пилот и спасатель. Повторная операция также была сорвана из-за плохой погоды.

Наталья Наговицына сломала ногу при спуске. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / natalina_1022

Киргизские спасатели сейчас продолжают наземное продвижение: они вышли с высоты около 4 км и уже достигли отметки 5300 м. По плану, если погода позволит, они смогут добраться до альпинистки за несколько дней.

Перед восхождением Наговицына купила лишь базовую страховку, рассчитанную на расходы на сумму, не превышающую 35 тысяч долларов (около 2,8 миллиона рублей). СМИ пишут, что, если спустить россиянку живой не удастся, заставить оплатить расходы могут её сына. Сумма составляет около 60 тысяч долларов (примерно 4,8 миллиона рублей), которые в полном объёме страховка не покрывает.

Вернулась, чтобы установить табличку погибшему мужу. А теперь сама стала жертвой пика Победы

Связи с пострадавшей нет. По данным с дрона, её видели живой 19 августа: она находилась в повреждённой палатке, укутанная в спальник. Запасы еды закончились, воды и газа осталось крайне мало. Из-за перелома женщина не может самостоятельно передвигаться.

Наговицына начала заниматься альпинизмом в 2016 году. У неё есть 27-летний сын, работает она в сфере автоматизированных систем для голосования. Товарищи по увлечению отмечают целеустремлённость Натальи.

Эта трагедия стала для Наговицыной не первой: в 2021 году её муж Сергей умер от инсульта на высоте почти 7 км при восхождении на пик Хан-Тенгри. Наталья отказалась оставить его и оставалась рядом до конца, передавая данные спасателям. Через год она вновь вернулась в горы, чтобы установить памятную табличку супругу.

Почему пик Победы ненавидят бывалые альпинисты: лавины, ветер и смерть

Пик Победы считается одним из самых сложных и смертоносных семитысячников постсоветского пространства. Лавины, резкие перепады погоды и трудные маршруты унесли здесь жизни более 100 альпинистов.

За считаные часы температура на возвышенности может опускаться до -40 °С, а скорость ветра нередко достигает ураганных показателей. Кроме того, альпинисты вынуждены преодолевать на данном участке ряд ледовых и скальных участков, а также находиться неделями, а то и месяцами на высоте свыше 6 км, что негативно сказывается на самочувствии и повышает риски истощения и обморожений. По этим причинам количество успешных восхождений на вершину крайне низкое. Согласно статистике, каждый третий альпинист, которому удавалось взобраться на вершину, не возвращался.

