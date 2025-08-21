«Там уже восемь тел»: Альпинист рассказал правду о шансах спасти россиянку с пика Победы

Альпинист Алексей Букинич, покоривший пик Победы, заявил, что шансы спасти застрявшую на горе Наталью Наговицину практически равны нулю.

По его словам, девушка оказалась в условиях, где «выжить при -20 и ураганном ветре невозможно». Букинич отметил, что спасти альпинистку крайне сложно — и из-за её местоположения, и из-за погоды.

Пик Победы считается одной из самых опасных вершин планеты: за всё время восхождений здесь погибли около 70 человек, при этом порядка 30 тел до сих пор остаются на склонах.

«Каждый год там происходят происшествия. Сумасшедшая гора. Лавины идут постоянно, погода меняется несколько раз в день», — рассказал Букинич MSK1.

Наталья Наговицина получила травму 12 августа во время спуска с группой — предположительно, она сорвалась с верёвки. С тех пор она остаётся на высоте более 7 тысяч метров. Один из участников спасательной операции уже погиб.

«До этого времени никого с таких высот вообще не спускали. Вертолёты туда не залетают. Там уже человек восемь лежит. Кто ради погибшего полезет живыми рисковать?» — отметил Букинич.