Врач оценил шансы на выживание альпинистки, застрявшей на пике Победы со сломанной ногой
Врач Фишкин считает состояние альпинистки из РФ на пике Победы критическим
Наталья Наговицына на пике Победы в 2020 году. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / natalina_1022
Если застрявшая на пике Победы российская альпинистка Наталья Наговицына жива, то явно находится в критическом состоянии. Такую оценку ситуации озвучил врач общей практики Роман Фишкин.
«Особенно опасны высокогорные осложнения. Высокогорный отёк мозга или лёгких — смертельно опасное состояние, которое очень быстро развивается на такой высоте, особенно у ослабленного человека», — подчеркнул медик в разговоре с АиФ.
По его мнению, длительное нахождение в условиях холода, голода и гипоксии привело к необратимым повреждениям организма. Фишкин добавил, что шансы на выживание после недели в подобной ситуации практически отсутствуют, поскольку даже при наличии помощи рядом потребовались бы немедленные реанимационные мероприятия и сложная терапия. Он также допускает, что уже смерть могла наступить от переохлаждения, отёка жизненно важных органов, остановки сердца или сепсиса.
Напомним, российская альпинистка Наталья Наговицына сломала ногу на пике Победы в Киргизии и неделю ожидала помощи на высоте в 7000 метров. В последний раз её видели около трёх дней назад, с тех пор связи с ней нет. В 2021 с ней случилось трагическое происшествие на пике Хан-Тенгри — у её мужа, с которым они вместе покоряли вершину, произошёл инсульт, обернувшийся параличом. Наталья оставалась с супругом до самого конца и эвакуировалась только тогда, когда он перестал дышать.