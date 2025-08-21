Врач оценил шансы на выживание альпинистки, застрявшей на пике Победы со сломанной ногой

Если застрявшая на пике Победы российская альпинистка Наталья Наговицына жива, то явно находится в критическом состоянии. Такую оценку ситуации озвучил врач общей практики Роман Фишкин.

«Особенно опасны высокогорные осложнения. Высокогорный отёк мозга или лёгких — смертельно опасное состояние, которое очень быстро развивается на такой высоте, особенно у ослабленного человека», — подчеркнул медик в разговоре с АиФ.

По его мнению, длительное нахождение в условиях холода, голода и гипоксии привело к необратимым повреждениям организма. Фишкин добавил, что шансы на выживание после недели в подобной ситуации практически отсутствуют, поскольку даже при наличии помощи рядом потребовались бы немедленные реанимационные мероприятия и сложная терапия. Он также допускает, что уже смерть могла наступить от переохлаждения, отёка жизненно важных органов, остановки сердца или сепсиса.