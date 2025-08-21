На вершине Байчечекей с вертолёта отыскали двух заблудившихся альпинистов из России

Сотрудники МЧС Киргизии в Чуйской области прилетели на вертолёте в горы на вершину Байчечекей, чтобы достать оттуда двух застрявших альпинистов из России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поисково-спасательная операция была организована силами МЧС Киргизии. Для обнаружения и эвакуации спортсменов задействовали вертолёт Airbus H1, который успешно обнаружил заблудившихся и доставил их в Бишкек к 04:19 по московскому времени.

«Два альпиниста из России заблудились в темноте на вершине Байчечекей (4 515 метров над уровнем моря) в ущелье Ала-Арча Аламединского района Чуйской области», — заявил представитель киргизского МЧС.