Застрявшая со сломанной ногой в горах Киргизии россиянка могла умереть, не дождавшись помощи
Российская альпинистка Наталья, застрявшая с переломом ноги на пике Победы в Киргизии, предварительно, скончалась. Как сообщает Telegram-канал SHOT, 47-летняя женщина перестала подавать признаки жизни. Сейчас она находится в спальном мешке на высоте 7 тысяч метров, где температура опустилась до -23°C.
Изначально спасатели планировали начать операцию по спасению девушки во вторник, 19 августа. Однако подъём к месту нахождения альпинистки может занять от 5 до 6 дней. Ближайший лагерь «Южный Иныльчек», откуда можно начать спасательную экспедицию, расположен на 3,5 километра ниже по вертикали. Группа опытных альпинистов рушила самостоятельно найти Наталью, независимо от официальных спасателей.
Ландшафт местности, где находится россиянка, значительно затрудняет эвакуацию. Её палатка установлена в той же мульде, где несколько лет назад погиб альпинист Михаил Ишутин, тело которого до сих пор не было эвакуировано. От места, где лежит Наталья, тянется длинный гребень и даже при идеальных погодных условиях сильной, акклиматизированной команде потребуется несколько дней, чтобы доставить её до Важи.
Некоторые спасатели получили травмы и не смогут участвовать в операции. Температура на пике продолжает понижаться, и ожидается, что завтра достигнет -26 градусов.
Ранее стало известно, что россиянка получила травму на пике Победы в Киргизии. Она сломала ногу и уже неделю не могла получить помощь, находясь на высоте 7000 метров. Год назад Наталья уже потеряла супруга на пике Хан-Тенгри, у которого случился паралич. Девушка не смогла спасти мужа и была эвакуирована без возлюбленного. В итоге мужчина погиб.
Обложка © SHOT