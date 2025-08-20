Застрявшая со сломанной ногой в горах Киргизии россиянка могла умереть, не дождавшись помощи

Российская альпинистка Наталья, застрявшая с переломом ноги на пике Победы в Киргизии, предварительно, скончалась. Как сообщает Telegram-канал SHOT, 47-летняя женщина перестала подавать признаки жизни. Сейчас она находится в спальном мешке на высоте 7 тысяч метров, где температура опустилась до -23°C.

Российская альпинистка Наталья скончалась на пике Победы в Киргизии. Обложка © SHOT

Изначально спасатели планировали начать операцию по спасению девушки во вторник, 19 августа. Однако подъём к месту нахождения альпинистки может занять от 5 до 6 дней. Ближайший лагерь «Южный Иныльчек», откуда можно начать спасательную экспедицию, расположен на 3,5 километра ниже по вертикали. Группа опытных альпинистов рушила самостоятельно найти Наталью, независимо от официальных спасателей.

Российская альпинистка Наталья скончалась на пике Победы в Киргизии. Обложка © SHOT

Ландшафт местности, где находится россиянка, значительно затрудняет эвакуацию. Её палатка установлена в той же мульде, где несколько лет назад погиб альпинист Михаил Ишутин, тело которого до сих пор не было эвакуировано. От места, где лежит Наталья, тянется длинный гребень и даже при идеальных погодных условиях сильной, акклиматизированной команде потребуется несколько дней, чтобы доставить её до Важи.

Российская альпинистка Наталья скончалась на пике Победы в Киргизии. Обложка © SHOT

Российская альпинистка Наталья скончалась на пике Победы в Киргизии. Обложка © SHOT

Некоторые спасатели получили травмы и не смогут участвовать в операции. Температура на пике продолжает понижаться, и ожидается, что завтра достигнет -26 градусов.