Россиянка со сломанной ногой неделю ждёт спасения на высочайшей горе Киргизии

Российская альпинистка получила перелом ноги на пике Победы в Киргизии и уже неделю находится на высоте 7000 метров, ожидая помощи. По информации Telegram-канала Mash, 47-летняя Наталья травмировалась ещё 12 августа при спуске. Её напарник оказал первую помощь и отправился за помощью в штурмовой лагерь.

Два иностранных альпиниста попытались эвакуировать женщину на следующий день, но из-за усталости и ухудшившихся погодных условий вынуждены были оставить её на горе, укутав в спальный мешок. Два дня назад группа спасателей на вертолёте предприняла попытку добраться до Натальи, но из-за турбулентности совершила жёсткую посадку. Третья попытка запланирована на вторник, если позволят погодные условия. Дрон зафиксировал, что Наталья сейчас находится в повреждённой палатке, но жива.

Это не первый трагический случай в карьере альпинистки. Четыре года назад на пике Хан-Тенгри у мужа Натальи случился паралич, и она оставалась с ним до самой смерти. Спасатели, прибывшие на место, смогли эвакуировать только женщину, супруг погиб. Год спустя Наталья вновь поднялась на Хан-Тенгри, чтобы установить памятную табличку в честь любимого.