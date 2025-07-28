Два альпиниста попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии спасателям пришлось на вертолёте спускать с высоты в 3800 метров двух альпинистов, которые пострадали во время камнепада и не могли самостоятельно добраться к медикам. О произошедшем сообщает пресс-служба МЧС и публикует кадры спасательной операции.

В Кабардино-Балкарии эвакуировали альпинистов. Видео © Telegram / МЧС России

«Зарегистрированная группа из двух человек проходила по маршруту на гору Башхаауз от альплагеря «Безенги». В верховьях ущелья Безенги на 3800-метровой высоте оба альпиниста при камнепаде травмировались. На вертолёте Ми-8 МЧС России на место выдвинулась 8 спасателей», — пояснили в ведомстве.

Пострадавшими оказались 63-летний мужчина из Санкт-Петербурга и 40-летняя женщина из Саратовской области. Туристов благополучно доставили к подножию горы, а затем отвезли в одну из больниц Нальчика.