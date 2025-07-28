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Регион
28 июля, 19:15

Два альпиниста попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии

МЧС: В Кабардино-Балкарии спасли двух альпинистов, пострадавших при камнепаде

В Кабардино-Балкарии спасателям пришлось на вертолёте спускать с высоты в 3800 метров двух альпинистов, которые пострадали во время камнепада и не могли самостоятельно добраться к медикам. О произошедшем сообщает пресс-служба МЧС и публикует кадры спасательной операции.

В Кабардино-Балкарии эвакуировали альпинистов. Видео © Telegram / МЧС России

«Зарегистрированная группа из двух человек проходила по маршруту на гору Башхаауз от альплагеря «Безенги». В верховьях ущелья Безенги на 3800-метровой высоте оба альпиниста при камнепаде травмировались. На вертолёте Ми-8 МЧС России на место выдвинулась 8 спасателей», — пояснили в ведомстве.

Пострадавшими оказались 63-летний мужчина из Санкт-Петербурга и 40-летняя женщина из Саратовской области. Туристов благополучно доставили к подножию горы, а затем отвезли в одну из больниц Нальчика.

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Ранее сообщалось, что на склонах Казбека спасатели обнаружили живым 52-летнего альпиниста, которого уже считали погибшим. У мужчины зафиксированы переломы рёбер, руки и бедра, а также обморожение конечностей. Пострадавший отправлен в больницу и уже идёт на поправку.

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Обложка © Telegram / МЧС России

Татьяна Миссуми
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