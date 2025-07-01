Россиянин погиб во время экстремального полёта над горами в Таджикистане

Россиянин погиб в результате аварии параплана в труднодоступной горной местности в Таджикистане. Об этом сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики.

«Гражданин Российской Федерации Цыганов Вадим Сергеевич, 1989 года рождения, пропал без вести во время отдыха и полёта на параплане», — заявили в КЧС.

Трагедия произошла 23 июня 2025 года в районе села Аракчин сельской общины Чорбог Варзобского района, прилегающего к Душанбе. О происшествии стало известно лишь 26 июня, когда в КЧС поступил соответствующий звонок.

Спасательные работы проводились в сложных условиях горного ущелья. Для поисков были задействованы сотрудники Управления специализированных поисково-спасательных служб КЧС, которые с применением альпинистского снаряжения обнаружили тело погибшего в 03:40 (01:40 мск) 27 июня.