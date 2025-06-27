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26 июня, 21:55

Неудачная остановка: Польский турист погиб, справляя нужду у озера в Италии

Польский турист погиб при падении со скалы у озера Гарда в Италии

Озеро Гарда. Обложка © unsplash.com / Daniel Jacob

Озеро Гарда. Обложка © unsplash.com / Daniel Jacob

20 июня на берегу итальянского озера Гарда произошла трагедия: польский турист, решивший справить нужду, сорвался со скалы и погиб. Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica.

Трое велосипедистов, среди которых был 43-летний путешественник из Польши, остановились на брешианской стороне озера. В какой-то момент мужчина отошёл к скалистому берегу, чтобы справить нужду, но неожиданно потерял равновесие и упал на глазах у друзей.

Спасательные службы прибыли на место происшествия, однако, несмотря на их усилия, спасти туриста не удалось. Он пролетел около 100 метров и упал в воду. Тело погибшего было извлечено береговой охраной.

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Недавно британский турист погиб в Мексике в последний день отпуска из-за нелепой случайности. Как писал Life.ru, британец убирался в арендованном доме, когда его ударило током – разряд стал смертельным.

Юния Ларсон
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