Неудачная остановка: Польский турист погиб, справляя нужду у озера в Италии

20 июня на берегу итальянского озера Гарда произошла трагедия: польский турист, решивший справить нужду, сорвался со скалы и погиб. Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica.

Трое велосипедистов, среди которых был 43-летний путешественник из Польши, остановились на брешианской стороне озера. В какой-то момент мужчина отошёл к скалистому берегу, чтобы справить нужду, но неожиданно потерял равновесие и упал на глазах у друзей.

Спасательные службы прибыли на место происшествия, однако, несмотря на их усилия, спасти туриста не удалось. Он пролетел около 100 метров и упал в воду. Тело погибшего было извлечено береговой охраной.