Последний день отпуска закончился для туриста гибелью из-за нелепой случайности

Трагический инцидент произошёл с 50-летним британцем Элом Брауном в мексиканском городке Тепостлан. Как сообщает Daily Mail, мужчина погиб от удара электрическим током, выполняя уборку в арендованном доме.

Всё случилось 2 июня, незадолго до запланированного отъезда Брауна в Великобританию. Он торопился домой, чтобы познакомиться со своим новорождённым внуком, пятым по счёту. Мужчина решил навести порядок перед сдачей дома. Поднявшись на крышу для уборки листвы, он случайно коснулся оголенного электрического кабеля и получил смертельный удар током.

Несмотря на попытки реанимации, спасти Брауна не удалось. В настоящее время семья погибшего организует сбор средств для репатриации тела Эла на родину.