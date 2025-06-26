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26 июня, 15:16

Последний день отпуска закончился для туриста гибелью из-за нелепой случайности

Daily Mail: В Мексике британский турист погиб от удара тока во время уборки дома

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tricky_Shark

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tricky_Shark

Трагический инцидент произошёл с 50-летним британцем Элом Брауном в мексиканском городке Тепостлан. Как сообщает Daily Mail, мужчина погиб от удара электрическим током, выполняя уборку в арендованном доме.

Всё случилось 2 июня, незадолго до запланированного отъезда Брауна в Великобританию. Он торопился домой, чтобы познакомиться со своим новорождённым внуком, пятым по счёту. Мужчина решил навести порядок перед сдачей дома. Поднявшись на крышу для уборки листвы, он случайно коснулся оголенного электрического кабеля и получил смертельный удар током.

Несмотря на попытки реанимации, спасти Брауна не удалось. В настоящее время семья погибшего организует сбор средств для репатриации тела Эла на родину.

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Наталья Афонина
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