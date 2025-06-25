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25 июня, 08:18

Чудом выживший альпинист с обморожением найден на склонах Казбека

Обложка © ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин

Обложка © ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин

На склонах Казбека спасатели обнаружили живым 52-летнего альпиниста, которого уже считали погибшим. У мужчины зафиксированы переломы ребер, руки и бедра, а также обморожение конечностей, сообщает KP.RU.

Операция по поиску началась в Кармадонском ущелье — месте, печально известном после трагедии с актером Сергеем Бодровым. Сначала спасатели были уверены, что шансов на выживание нет, и не спешили с поисками. Однако, когда альпиниста нашли, он неожиданно подал признаки жизни.Пострадавшего сразу же напоили горячим чаем, укутали в теплую одежду и зафиксировали тело для безопасной транспортировки.

Вертолет МЧС доставил его в больницу, где он сейчас проходит лечение и постепенно идет на поправку.

В 500 метрах от вершины Эльбруса нашли тело альпиниста из Ростовской области
В 500 метрах от вершины Эльбруса нашли тело альпиниста из Ростовской области

Ранее в горах Карачаево-Черкесии турист в составе незарегистрированной группы сорвался в Алибекское ущелье во время трейл-забега. Спасатели двое суток доставали и спускали с высокогорья тело мужчины.

Марина Фещенко
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