Чудом выживший альпинист с обморожением найден на склонах Казбека

На склонах Казбека спасатели обнаружили живым 52-летнего альпиниста, которого уже считали погибшим. У мужчины зафиксированы переломы ребер, руки и бедра, а также обморожение конечностей, сообщает KP.RU.

Операция по поиску началась в Кармадонском ущелье — месте, печально известном после трагедии с актером Сергеем Бодровым. Сначала спасатели были уверены, что шансов на выживание нет, и не спешили с поисками. Однако, когда альпиниста нашли, он неожиданно подал признаки жизни.Пострадавшего сразу же напоили горячим чаем, укутали в теплую одежду и зафиксировали тело для безопасной транспортировки.

Вертолет МЧС доставил его в больницу, где он сейчас проходит лечение и постепенно идет на поправку.