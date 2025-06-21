Иран и Израиль
ПМЭФ
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июня, 01:05

В 500 метрах от вершины Эльбруса нашли тело альпиниста из Ростовской области

Спуск тела туриста с Эльбруса. Обложка © Telegram / МЧС Кабардино-Балкарии

Спуск тела туриста с Эльбруса. Обложка © Telegram / МЧС Кабардино-Балкарии

Спасатели поднялись на Эльбрус и извлекли тело погибшего альпиниста из Ростовской области. По информации ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии, турист найден на высоте 5100 метров. Напомним, что высота самого Эльбруса составляет 5642 метра над уровнем моря.

«По предварительной информации, 35-летний мужчина из Ростовской области совершал одиночное восхождение»,отмечается в сообщении.

Тело искали два дня: Легкоатлет сорвался в ущелье в Домбае во время «адского» трейл-забега
Тело искали два дня: Легкоатлет сорвался в ущелье в Домбае во время «адского» трейл-забега

В МЧС уточнили, что участники другой группы туристов сообщили о трагедии спасателям. Восемь сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда спустили тело вниз и передали его следственно-оперативной группе.

Ранее спасатели нашли тело второго альпиниста на склоне Кубуса в Северной Осетии. Напомним, двое туристов из Санкт-Петербурга пропали без вести зимой, тело одного из них было найдено в апреле в Дигорском ущелье.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Кабардино-Балкарская Республика
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar