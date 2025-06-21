В 500 метрах от вершины Эльбруса нашли тело альпиниста из Ростовской области
Спуск тела туриста с Эльбруса. Обложка © Telegram / МЧС Кабардино-Балкарии
Спасатели поднялись на Эльбрус и извлекли тело погибшего альпиниста из Ростовской области. По информации ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии, турист найден на высоте 5100 метров. Напомним, что высота самого Эльбруса составляет 5642 метра над уровнем моря.
«По предварительной информации, 35-летний мужчина из Ростовской области совершал одиночное восхождение», — отмечается в сообщении.
В МЧС уточнили, что участники другой группы туристов сообщили о трагедии спасателям. Восемь сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда спустили тело вниз и передали его следственно-оперативной группе.
Ранее спасатели нашли тело второго альпиниста на склоне Кубуса в Северной Осетии. Напомним, двое туристов из Санкт-Петербурга пропали без вести зимой, тело одного из них было найдено в апреле в Дигорском ущелье.