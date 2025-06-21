В 500 метрах от вершины Эльбруса нашли тело альпиниста из Ростовской области

Спасатели поднялись на Эльбрус и извлекли тело погибшего альпиниста из Ростовской области. По информации ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии, турист найден на высоте 5100 метров. Напомним, что высота самого Эльбруса составляет 5642 метра над уровнем моря.