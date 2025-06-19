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19 июня, 14:52

В горах Северной Осетии нашли тело второго туриста, пропавшего в феврале

«Рен-ТВ»: В горах Северной Осетии обнаружили тело пропавшего зимой туриста

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / pdeminhiker

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / pdeminhiker

На склоне горы Кубус в Северной Осетии спасатели обнаружили тело одного из двух альпинистов, пропавших в феврале. Об этом сообщает «Рен-ТВ» со ссылкой на источник.

На место готовится вылететь вертолёт Ми-8. Сообщается, что тело было найдено на высоте около 2000 метров.

Личность погибшего пока не установлена. Спасательные работы в сложных горных условиях продолжаются.

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Напомним, в конце апреля было обнаружено тело одного из пропавших в Дигорском ущелье туристов, пропавших без вести в феврале. Путешественники приехали из Петербурга, оба занимались альпинизмом профессионально и проходили зарегистрированный маршрут, когда на них сошла лавина.

Юрий Лысенко
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