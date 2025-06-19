В горах Северной Осетии нашли тело второго туриста, пропавшего в феврале

На склоне горы Кубус в Северной Осетии спасатели обнаружили тело одного из двух альпинистов, пропавших в феврале. Об этом сообщает «Рен-ТВ» со ссылкой на источник.

На место готовится вылететь вертолёт Ми-8. Сообщается, что тело было найдено на высоте около 2000 метров.

Личность погибшего пока не установлена. Спасательные работы в сложных горных условиях продолжаются.