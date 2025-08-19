Итальянец бросился на подмогу застрявшей на горе россиянке, но погиб по пути назад

Итальянский альпинист по имени Лука, вызвавшийся спасти россиянку со сломанной ногой с пика Победы в Киргизии, погиб. Во время спасательной операции он переохладился — получил обморожение рук и отёк мозга. Об этом сообщает Mash.

Альпинист, отправившийся Наталье на помощь. Фото © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, Лука и его друг из Германии бросились на помощь Наталье в среду. Благодаря смельчакам женщина до сих пор жива: они доставили ей спальник, горелку, еду и газовый баллон. Сил для обратного спуска у них не было, и им пришлось устроить ночлег на высоте.

Проснувшись на следующий день, они пошли за помощью, но итальянец уже обморозил руки. Погода была неумолима — густой туман и штормовой ветер сделали путь непреодолимым испытанием. Они решили подождать, пока распогодится, а затем вернуться к Наталье через пик Важа Пшавела на 6918 метрах, но там их вновь поджидал буран. Пришлось спать в спальниках на высотке 6800 метров.

После этой ночи итальянец в конец расклеился — по рации врач предположил отёк мозга. В пятницу Луки не стало. Сейчас его тело лежит в пещере на 6900 метрах. Спасатели хотят вернуться за ним, когда они заберут Наталью, однако шансы на её спасение тают с каждым часом.