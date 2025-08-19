Альпинист боится за жизнь сломавшей ногу россиянки, которая неделю ждёт спуска с пика Победы
Наталья Наговицына. Обложка © VK / 360.ru
Российская альпинистка Наталья Наговицына, находящаяся на высоте семи тысяч метров на пике Победы, может пребывать в крайне тяжёлом состоянии. Об этом «Постньюс» заявил президент альпинистского клуба «7 вершин» Александр Абрамов.
«Если плохая погода и никого рядом нет, то шансов немного. Если рядом сильная команда альпинистов, то шансов больше. Альпинисты друг друга не бросают, я думаю, её спустят», — высказался он.
Эксперт пояснил, что для эвакуации одного человека с такой высоты требуется минимум шесть подготовленных альпинистов, а в сложных случаях — до восемнадцати. Абрамов подчеркнул, что недельное нахождение пострадавшей в одиночестве на горном гребне без пищи и воды критически снижает вероятность благополучного исхода операции.
Напомним, сегодня стало известно, что на пике Победы в Киргизии уже неделю ждёт спасения сломавшая ногу альпинистка из России. Она находится на высоте 7000 метров. Травму она получила 12 августа, когда спускалась с горы. Напарник, который был с ней, оказал первую помощь и пошёл в располагавшийся ниже по склону лагерь за помощью.