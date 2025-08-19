Альпинист боится за жизнь сломавшей ногу россиянки, которая неделю ждёт спуска с пика Победы

Российская альпинистка Наталья Наговицына, находящаяся на высоте семи тысяч метров на пике Победы, может пребывать в крайне тяжёлом состоянии. Об этом «Постньюс» заявил президент альпинистского клуба «7 вершин» Александр Абрамов.

«Если плохая погода и никого рядом нет, то шансов немного. Если рядом сильная команда альпинистов, то шансов больше. Альпинисты друг друга не бросают, я думаю, её спустят», — высказался он.

Эксперт пояснил, что для эвакуации одного человека с такой высоты требуется минимум шесть подготовленных альпинистов, а в сложных случаях — до восемнадцати. Абрамов подчеркнул, что недельное нахождение пострадавшей в одиночестве на горном гребне без пищи и воды критически снижает вероятность благополучного исхода операции.