МЧС: Число пострадавших при взрыве на заводе Эластик под Рязанью выросло до 139
Обложка © Telegram / МЧС по Рязанской области
Спасатели завершили работу на месте ЧП на заводе «Эластик» в Рязанской области. В результате происшествия 25 человек погибли, ещё 139 пострадали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
«Пострадали 164 человека, из них 25 человек погибли. В ликвидации последствий задействованы 361 специалист и 85 единиц техники», — сказано в сообщении.
Известно, что предприятие занимается производством пороха.
Напомним, 15 августа на заводе «Эластик» в посёлке городского типа Лесной Шиловского районе Рязанской области произошёл мощный взрыв в производственном помещении. Для управления спасательными операциями и тушения пожара был создан оперативный штаб. Предварительная версия произошедшего указывает на детонацию боеприпаса в процессе выполнения работ. Следственный комитет приступил к расследованию инцидента, возбуждено уголовное дело. Это уже второй инцидент на заводе за последние 4 года. В 2021 году при взрыве на заводе погибли 17 человек.