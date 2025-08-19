Мессенджер MAX
19 августа, 14:39

МЧС: Число пострадавших при взрыве на заводе Эластик под Рязанью выросло до 139

Обложка © Telegram / МЧС по Рязанской области

Спасатели завершили работу на месте ЧП на заводе «Эластик» в Рязанской области. В результате происшествия 25 человек погибли, ещё 139 пострадали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Пострадали 164 человека, из них 25 человек погибли. В ликвидации последствий задействованы 361 специалист и 85 единиц техники», — сказано в сообщении.

Известно, что предприятие занимается производством пороха.

Напомним, 15 августа на заводе «Эластик» в посёлке городского типа Лесной Шиловского районе Рязанской области произошёл мощный взрыв в производственном помещении. Для управления спасательными операциями и тушения пожара был создан оперативный штаб. Предварительная версия произошедшего указывает на детонацию боеприпаса в процессе выполнения работ. Следственный комитет приступил к расследованию инцидента, возбуждено уголовное дело. Это уже второй инцидент на заводе за последние 4 года. В 2021 году при взрыве на заводе погибли 17 человек.

Владимир Озеров
