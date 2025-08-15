Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 12:21

СК завёл дело из-за гибели людей при взрыве на пороховом заводе под Рязанью

СК возбудил уголовное дело по факту взрыва на заводе Эластик в Рязанской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Уголовное дело возбуждено из-за гибели людей при взрыве на пороховом заводе «‎Эластик» в Шиловском районе Рязанской области. Причиной трагедии стало нарушение требований промышленной безопасности опасных объектов, сообщили в СУ Следственного комитета РФ по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — сказано в сообщении ведомства.

По информации следственных органов, пожар вспыхнул 15 августа 2025 года днём в цехе предприятия в посёлке Лесной Шиловского района Рязанской области. Инцидент унёс жизни людей. В настоящее время ведётся активное следствие для установления всех деталей трагедии. В рамках уголовного дела, следователи проверят, соответствовала ли промышленная безопасность опасных производственных объектов предприятия всем установленным нормам.

Названа причина взрыва на пороховом заводе «‎Эластик», где погибли 4 человека и ранены 74
Названа причина взрыва на пороховом заводе «‎Эластик», где погибли 4 человека и ранены 74

Напомним, что сегодня около 10:30 на рязанском заводе «Эластик» в одном из цехов произошёл мощный взрыв. В результате ЧП пострадали около двух десятков человек. На данный момент известно о четырёх погибших. Для координации спасательных работ и тушения возгорания в регионе создан специальный штаб.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Рязанская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar