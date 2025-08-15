СК завёл дело из-за гибели людей при взрыве на пороховом заводе под Рязанью

Уголовное дело возбуждено из-за гибели людей при взрыве на пороховом заводе «‎Эластик» в Шиловском районе Рязанской области. Причиной трагедии стало нарушение требований промышленной безопасности опасных объектов, сообщили в СУ Следственного комитета РФ по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — сказано в сообщении ведомства.