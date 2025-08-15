СК завёл дело из-за гибели людей при взрыве на пороховом заводе под Рязанью
Уголовное дело возбуждено из-за гибели людей при взрыве на пороховом заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области. Причиной трагедии стало нарушение требований промышленной безопасности опасных объектов, сообщили в СУ Следственного комитета РФ по региону.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — сказано в сообщении ведомства.
По информации следственных органов, пожар вспыхнул 15 августа 2025 года днём в цехе предприятия в посёлке Лесной Шиловского района Рязанской области. Инцидент унёс жизни людей. В настоящее время ведётся активное следствие для установления всех деталей трагедии. В рамках уголовного дела, следователи проверят, соответствовала ли промышленная безопасность опасных производственных объектов предприятия всем установленным нормам.
Напомним, что сегодня около 10:30 на рязанском заводе «Эластик» в одном из цехов произошёл мощный взрыв. В результате ЧП пострадали около двух десятков человек. На данный момент известно о четырёх погибших. Для координации спасательных работ и тушения возгорания в регионе создан специальный штаб.