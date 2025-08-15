Тела уже 4 погибших нашли после взрыва в пороховом заводе под Рязанью

Мощный взрыв в цеху порохового завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области унёс жизни четырёх человек. Число пострадавших уточняется, заявили в оперштабе региона.

«К сожалению, количество погибших при ЧП в Шиловском районе возросло до 4. Количество пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

В управлении добавили, что все, кому необходима помощь врачей, были направлены в межмуниципальный медицинский центр рабочего посёлка Шилово. Оказание помощи курирует зампред регионального правительства Александр Пшенников, губернатор области Павел Малков тоже выехал на место происшествия.