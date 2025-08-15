Тела уже 4 погибших нашли после взрыва в пороховом заводе под Рязанью
Мощный взрыв в цеху порохового завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области унёс жизни четырёх человек. Число пострадавших уточняется, заявили в оперштабе региона.
«К сожалению, количество погибших при ЧП в Шиловском районе возросло до 4. Количество пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.
В управлении добавили, что все, кому необходима помощь врачей, были направлены в межмуниципальный медицинский центр рабочего посёлка Шилово. Оказание помощи курирует зампред регионального правительства Александр Пшенников, губернатор области Павел Малков тоже выехал на место происшествия.
Напомним, что сегодня утром, около половины 11 утра, на заводе «Эластик», расположенном в Рязанской области, произошёл взрыв в одном из цехов. Инцидент привел к жертвам, около двух десятков рабочих пострадали. Ранее сообщалось о трёх погибших, в регионе создан штаб по ликвидации пожара.
