Количество пострадавших при ночной атаке ВСУ на Курск выросло до 12
Последствия атаки ВСУ на Курск. Фото © Телеграм / Правительство Курской области
Количество пострадавших в результате ночной атаки украинских дронов на Курск увеличилось до 12. Об этом сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн.
Трое из них лечатся амбулаторно, а 9 госпитализированы.
Напомним, украинский БПЛА атаковал жилой дом в Курске ночью 15 августа. Люди услышали громкий взрыв, за которым сразу последовал сильных пожар. В результате удара погибла одна женщина. Огонь охватил четыре верхних этажа дома. Кроме этого ударной волной от взрыва выбило стёкла в соседних домах и школе. Жильцов разместили в пунктах временного проживания.