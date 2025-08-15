Встреча Путина и Трампа
Регион
15 августа, 07:59

Количество пострадавших при ночной атаке ВСУ на Курск выросло до 12

Последствия атаки ВСУ на Курск. Фото © Телеграм / Правительство Курской области

Количество пострадавших в результате ночной атаки украинских дронов на Курск увеличилось до 12. Об этом сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн.

Трое из них лечатся амбулаторно, а 9 госпитализированы.

Напомним, украинский БПЛА атаковал жилой дом в Курске ночью 15 августа. Люди услышали громкий взрыв, за которым сразу последовал сильных пожар. В результате удара погибла одна женщина. Огонь охватил четыре верхних этажа дома. Кроме этого ударной волной от взрыва выбило стёкла в соседних домах и школе. Жильцов разместили в пунктах временного проживания.

Александра Вишнякова
