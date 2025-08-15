Встреча Путина и Трампа
15 августа, 10:46

Названа причина взрыва на пороховом заводе «‎Эластик», где погибли 4 человека и ранены 74

Причиной взрыва на заводе Эластик под Рязанью стала детонация боеприпаса

Обложка © МЧС России

Причиной взрыва на пороховом заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области стала детонация боеприпаса во время работ. Об этом узнал Mash.

Взрыв на «‎Эластике». Видео © VK / События с Полей

Пять пострадавших в результате ЧП находятся в тяжёлом состоянии в Шиловской ЦРБ. Всего же, по данным журналистов, ранено 74 человек.

Тела уже 4 погибших нашли после взрыва на пороховом заводе под Рязанью
Как уже писал Life.ru, сегодня около половины 11 утра на пороховом заводе «Эластик» в Рязанской области произошёл взрыв в одном из цехов. Инцидент привёл к жертвам, после ЧП был создан штаб по ликвидации пожара.

