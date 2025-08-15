Названа причина взрыва на пороховом заводе «‎Эластик», где погибли 4 человека и ранены 74

Причиной взрыва на пороховом заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области стала детонация боеприпаса во время работ. Об этом узнал Mash.

Взрыв на «‎Эластике». Видео © VK / События с Полей

Пять пострадавших в результате ЧП находятся в тяжёлом состоянии в Шиловской ЦРБ. Всего же, по данным журналистов, ранено 74 человек.