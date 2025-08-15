Названа причина взрыва на пороховом заводе «Эластик», где погибли 4 человека и ранены 74
Причиной взрыва на заводе Эластик под Рязанью стала детонация боеприпаса
Обложка © МЧС России
Причиной взрыва на пороховом заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области стала детонация боеприпаса во время работ. Об этом узнал Mash.
Взрыв на «Эластике». Видео © VK / События с Полей
Пять пострадавших в результате ЧП находятся в тяжёлом состоянии в Шиловской ЦРБ. Всего же, по данным журналистов, ранено 74 человек.
Как уже писал Life.ru, сегодня около половины 11 утра на пороховом заводе «Эластик» в Рязанской области произошёл взрыв в одном из цехов. Инцидент привёл к жертвам, после ЧП был создан штаб по ликвидации пожара.