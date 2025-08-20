Застрявшую со сломанной ногой в горах Киргизии россиянку видели два дня назад

Российскую альпинистку Наталью в последний раз видели два дня назад. С тех пор установить с ней контакт не удавалось, сообщили представители Министерства обороны Киргизии в беседе с RT.

По данным ведомства, группа иранских альпинистов 18 августа, используя дрон, зафиксировала порванную палатку и находящуюся неподалёку от неё женщину. Пресс-секретарь ведомства Алмаз Сарбанов отметил, что если погодные условия будут благоприятными, спасатели смогут добраться до пика Победы, где находится Наталья, приблизительно через трое суток.

«Если она жива — это чудо», — уточнил Сарбанов.