20 августа, 15:19

Застрявшую со сломанной ногой в горах Киргизии россиянку видели два дня назад

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / natalina_1022

Российскую альпинистку Наталью в последний раз видели два дня назад. С тех пор установить с ней контакт не удавалось, сообщили представители Министерства обороны Киргизии в беседе с RT.

По данным ведомства, группа иранских альпинистов 18 августа, используя дрон, зафиксировала порванную палатку и находящуюся неподалёку от неё женщину. Пресс-секретарь ведомства Алмаз Сарбанов отметил, что если погодные условия будут благоприятными, спасатели смогут добраться до пика Победы, где находится Наталья, приблизительно через трое суток.

«Если она жива — это чудо», — уточнил Сарбанов.

Застрявшая со сломанной ногой в горах Киргизии россиянка могла умереть, не дождавшись помощи

Напомним, ранее стало известно, что россиянка получила травму на пике Победы в Киргизии. Она сломала ногу и уже неделю не могла получить помощь, находясь на высоте 7000 метров. Год назад гражданка РФ уже потеряла супруга на пике Хан-Тенгри, у которого случился паралич. Она не смогла спасти мужа и была эвакуирована без возлюбленного. В итоге мужчина погиб.

