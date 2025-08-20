МИД России следит за ситуацией со спасением альпинистки, застрявшей в горах Киргизии

Министерство иностранных дел России поддерживает постоянный контакт с посольством в Бишкеке по вопросу спасения российской альпинистки Натальи Наговицыной, застрявшей в горах Киргизии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Официальный представитель внешнеполитического ведомства выразила признательность киргизским властям за оперативные меры и внимание к данному инциденту.