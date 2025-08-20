МИД России следит за ситуацией со спасением альпинистки, застрявшей в горах Киргизии
Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / natalina_1022
Министерство иностранных дел России поддерживает постоянный контакт с посольством в Бишкеке по вопросу спасения российской альпинистки Натальи Наговицыной, застрявшей в горах Киргизии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Официальный представитель внешнеполитического ведомства выразила признательность киргизским властям за оперативные меры и внимание к данному инциденту.
«МИД России в контакте с посольством Российской Федерации в Бишкеке продолжает отслеживать ситуацию. Признательны властям Киргизии за внимание к данному чрезвычайному происшествию и оперативно принимаемые меры», — сообщила дипломат.
Напомним, россиянка получила травму на пике Победы в Киргизии, сломав ногу, и в течение недели не могла получить помощь, находясь на высоте 7000 метров. Последний раз российскую альпинистку видели два дня назад, после чего связь с ней установить не удалось. Год назад она уже пережила трагедию на пике Хан-Тенгри, где её супруг скончался от паралича. Женщине не удалось спасти мужа, и она была эвакуирована без него.