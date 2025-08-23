Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 00:58

Стало известно, зачем альпинистка Наговицына решила взойти на пик Победы в Киргизии

Kp.ru: Наговицына отправилась на пик Победы ради значка Снежный барс

Наталья Наговицына. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalina_1022

Наталья Наговицына. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalina_1022

Российская альпинистка Наталья Наговицына отправилась на пик Победы в Киргизии, стремясь получить значок «Снежный барс». Об этом kp.ru рассказала её подруга Лия Попова.

По словам Поповой, Наталья всю жизнь мечтала покорить пятый семитысячник и считала это личным вызовом. В 2024 году попытка восхождения не увенчалась успехом: гид остановил экспедицию, отметив необходимость более тщательной подготовки.

«Вряд ли произойдёт чудо»: Боня объяснила, почему альпинистку Наговицыну нельзя спасти
«Вряд ли произойдёт чудо»: Боня объяснила, почему альпинистку Наговицыну нельзя спасти

Напомним, альпинистка Наговицына, сломавшая ногу на пике Победы в Киргизии, провела неделю на высоте 7000 метров в ожидании спасателей. Последний раз её видели примерно три дня назад, после чего связь с ней прервалась. Руководитель спасательной операции сообщил, что поиски больше не будут вестись из-за ухудшения погодных условий.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Киргизия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar