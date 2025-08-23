Стало известно, зачем альпинистка Наговицына решила взойти на пик Победы в Киргизии

Российская альпинистка Наталья Наговицына отправилась на пик Победы в Киргизии, стремясь получить значок «Снежный барс». Об этом kp.ru рассказала её подруга Лия Попова.

По словам Поповой, Наталья всю жизнь мечтала покорить пятый семитысячник и считала это личным вызовом. В 2024 году попытка восхождения не увенчалась успехом: гид остановил экспедицию, отметив необходимость более тщательной подготовки.