«Вряд ли произойдёт чудо»: Боня объяснила, почему альпинистку Наговицыну нельзя спасти

Недавняя череда трагических случаев в горах вновь напоминает о суровом правиле альпинизма: любая ошибка может стать фатальной. Об этом Life.ru заявила телеведущая и модель Виктория Боня, увлекающаяся покорением вершин, комментируя инцидент с альпинисткой Натальей Наговицыной, сломавшей ногу при спуске с пика Победы в Киргизии.

Вряд ли чудо произойдёт и Наталья сможет выбраться оттуда сама, даже если будет организована эвакуация. Это очень сложная гора, особенно потому, что она находится на вершине почти 7 тысяч метров — на гребне, где есть участок — практически по стене там надо идти. Это физически очень сложно, вытащить человека там практически невозможно. Виктория Боня Телеведущая и модель

Боня подчеркнула значимость «альпинистской этики» в культуре. Она объяснила, что готовность подвергать себя опасности ради спасения товарища — это не безрассудство, а проявление чести и глубокой внутренней убеждённости. Многие альпинисты готовы пожертвовать жизнью ради этого. Ярким примером стал итальянский альпинист, который погиб на пике Победы, пытаясь спасти Наталью. Он скончался от отёка мозга на высоте примерно 6900 метров.

Как говорит Боня, горы — это стихия сродни бескрайнему океану: их пленительная красота и притягательность неотделимы от постоянной угрозы. Потеряв подругу в горах почти два года назад, она убедилась, что даже опытный человек, осознающий все риски, не застрахован от того, что стихия может внезапно отнять жизнь. Поэтому, по словам телеведущей, в горы следует идти лишь с ясным пониманием того, что каждое восхождение может стать последним.

Несмотря на это, Боня по-прежнему испытывает глубокую привязанность к альпинизму и неудержимое желание покорять вершины. Она признаёт, что изнурение и страх в процессе подъёма нередко вызывают обещания «больше никогда», но после восстановления сил это стремление возвращается. При этом Боня подчёркивает, что сейчас её больше привлекают восьмитысячники, а не маршруты на вершины постсоветских гор, такие как пик Победы.

«Недавно разговаривала с другом и спросила: «Неужели нельзя было закинуть Наталье туда еду или кислородные баллоны с помощью дрона?» На Эвересте уже практикуют доставку грузов дронами — даже небольшие баллоны кислорода по 5 кг можно закинуть таким способом. Он ответил: «К сожалению, таких дронов пока нет», — вспомнила разговор Боня.